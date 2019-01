Zo bereiden de Brabantse profvoetbalclubs zich voor op de tweede helft van de competitie

EINDHOVEN - Het is winterstop in Nederland, maar de eerste voetbalclubs zijn alweer begonnen met trainen. Voor de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie staat op 13 januari de eerste competitiewedstrijd weer op het programma, de eredivisie begint een week later. Waar bereiden de Brabantse clubs zich voor op de start van de tweede seizoenshelft?

PSV: Qatar (Doha), 4-12 januari

De koploper van de eredivisie blijft niet dicht bij huis in voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De basis voor het resterende deel van de strijd om het kampioenschap in Nederland wordt gelegd in Qatar. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelt daar op vrijdag 11 januari een oefenwedstrijd tegen Club Brugge, negen dagen voor de competitie wordt hervat tegen FC Emmen.

Willem II: Spanje (Marbella), 5-11 januari

In Spanje oefent Willem II tegen de reserves van Borussia Dortmund. De wedstrijd tegen de Duitsers staat op vrijdag 11 januari op de planning, de Tilburgse club is nog bezig om een extra oefenwedstrijd te regelen. Zeker is dat Dimitris Kolovos niet meereist naar Spanje. De aanvaller en Willem II zijn kort voor het nieuwe jaar een ontbinding van het huurcontract overeengekomen. Kolovos maakt het seizoen nu af bij Omonia Nicosia.

NAC: Spanje (Cartagena), 5-11 januari

Na een paar trainingsdagen in Zundert gaat NAC naar het Spaanse Cartagena. Daar oefent de Bredase ploeg tegen het Belgische Sint-Truidense VV (STVV). Trainer Mitchell van der Gaag kan op het trainingskamp beschikken over Khalid Karami. De verdediger, die onder Van der Gaag eerder bij Excelsior speelde, wordt de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse.

FC Den Bosch: Spanje (Sevilla), 3-8 januari

De koploper van de Keuken Kampioen Divisie gaat voor een kleine week naar Spanje. In Sevilla gaat de ploeg van trainer Wil Boessen zich voorbereiden op de eerste competitiewedstrijd, op 13 januari uit bij FC Dordrecht. Als FC Den Bosch weet te winnen van De Schapenkoppen dan wint het meteen de tweede periode.

TOP Oss: -

Twee oefenwedstrijden voor TOP Oss voor het de competitie weer hervat. Op vrijdag 4 januari wordt er in het eigen Frans Heesen Stadion gespeeld tegen het Belgische Dessel Sport. Dinsdag 8 januari speelt de ploeg van trainer Klaas Wels een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht, in het Riwal Hoogwerkers Stadion in Dordrecht. De trainingen van de Ossenaren zijn gewoon in het eigen stadion.

Jong PSV: Spanje (Olivia)

Het tweede team van PSV vertrok woensdag 2 januari op trainingskamp naar het Spaanse Olivia. Daar speelt het op zondag 6 januari om 15.00 uur een oefenduel met het Belgische KV Mechelen. Na de winterstop begint Jong PSV de beloftentopper tegen Jong Ajax. Nadeel voor de ploeg van trainer Dennis Haar: de selectie van PSV komt een dag voor de wedstrijd pas terug van het trainingskamp in Qatar, dus de talenten uit die groep zijn waarschijnlijk niet beschikbaar voor het duel met de Amsterdammers.

RKC Waalwijk: -

De spelers en staf van RKC stappen niet in het vliegtuig om in een ander land te kunnen trainen. Fred Grim blijft met zijn ploeg gewoon in eigen land en de trainingen zijn op het eigen complex, al werd er op 2 januari afgetrapt met een bosloop. Op zaterdag 5 januari spelen de geelblauwen een oefenwedstrijd, in het Mandemakers Stadion is vv Katwijk dan de tegenstander.

FC Eindhoven: Sint-Michielsgestel, 3-5 januari

Een kort trainingskamp voor FC Eindhoven in de winterstop, de ploeg gaat naar Sint-Michielsgestel. Daar speelt het op sportpark Zegenwerp speelt het vrijdagmiddag een oefenwedstrijd tegen ODIN '59, de club uit de derde divisie schakelde FC Emmen dit seizoen uit in de KNVB-beker en deed het in dat toernooi goed tegen sc Heerenveen (1-3 nederlaag).

Helmond Sport: Turkije, 5-9 januari

Helmond Sport reist van 5 tot 9 januari naar Turkije en speelt op 8 januari een oefenwedstrijd tegen Besiktas.