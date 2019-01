Deel dit artikel:













Verlaten Franse bestelbus vol drugs staat dagenlang geparkeerd in Oisterwijkse woonwijk Foto: Toby de Kort

OISTERWIJK - In een bestelbus met Frans kenteken is woensdagmiddag dertig kilo gedroogde henneptoppen en een kilo cocaïne gevonden. De bus stond geparkeerd aan de Langvennen-Oost in Oisterwijk.

Geschreven door Corné Verschuren

Volgens buurtbewoners stond de bus al enige tijd geparkeerd in de wijk, steeds op andere plekken. Een van de buurtbewoners tipte de gemeente over de bus, waarna de politie ingreep. De bestelbus is door de politie meegenomen voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.