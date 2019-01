Vrijwilligers 'Ons Keetje' woedend over vernielingen en brengen beelden van daders naar de politie

Het is een trieste aanblik bij de speeltuin in de Tilburgse Kruidenbuurt. "Het is puur vandalisme, mensen weten wat we betekenen voor de buurt. Dit kan niet doelgericht zijn", vertelt een geëmotioneerde Gerard van der Made. Hoofdschuddend loopt hij door de deuropening waar het vuurwerk binnen is gegooid. Een rubberen mat heeft vlam gevat. De muren zitten onder het roet en overal hangen zwarte rubberdraden.

Dat de vandalen erop uit waren zoveel mogelijk schade aan te richten, blijkt wel uit het feit dat ze zoveel mogelijk apparaten kapot geslagen hebben. De vriezer, het oventje, het koffiezetapparaat, de stereo, de kassa, zo'n beetje alles wat kapot kan, is vernield. Van der Made schat de schade op minstens 5000 euro maar is bang dat het eerder tegen de 10.000 euro loopt. "Een gespecialiseerd bedrijf zal het moeten schoonmaken en schilderen door al dat roet."

Bewakingsbeelden

Na de vernielingen van twee jaar geleden zijn er camera's opgehangen aan de ontmoetingsruimte van de speeltuin. "De daders staan erop en eentje zelfs goed herkenbaar", zegt vrijwilligster Anita van der Made. Ze is nog steeds heel boos maar ook strijdbaar. "We gaan die beelden inleveren bij de politie en ik hoop dat we ze pakken." Dat er beelden zijn, is een geluk bij een ongeluk te noemen. De vandalen hebben namelijk tijdens de vernielingen bewust de camera's uitgeschakeld.

Hoewel de inboedel verzekerd is, is de frustratie bij de vrijwilligers van de Karen Weening Speeltuin enorm. "We moeten er enorm aan trekken om alles voor de opening van de speeltuin weer in orde te krijgen", zegt Gerard van der Made. Toch heeft hij goede hoop dat in maart of april de ontmoetingsruimte en het terrasje gewoon open kunnen. "Gezinnen uit de buurt, vooral die met een kleine beurs, moeten hier gewoon weer lekker kunnen spelen, zitten een een ijsje kunnen kopen."