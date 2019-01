Bewoners seniorencomplex La Scala krijgen na weken nieuwe deurbel

EINDHOVEN - Bewoners van seniorencomplex La Scala in Eindhoven zitten al sinds begin december zonder intercom en deurbel. Wooncorporatie Wooninc. heeft nu onderzocht wat het probleem is met de intercom. Dit bleek lastiger te zijn dan gedacht, dus wordt nu het hele intercomsysteem van La Scala vervangen.

Bij 24 van de 90 woningen deed de intercom en de deurbel het niet. Waarschijnlijk is de bedrading van het video-intercomsysteem kapot. De wooncorporatie had de afgelopen weken gezorgd voor een tijdelijke oplossing, in de vorm van een draadloos systeem. Met dit systeem gingen alleen alle deurbellen af zodra er op één adres werd aangebeld.

Drie weken

Volgende week worden alle voorbereidingen getroffen voor het nieuwe systeem. Het is de bedoeling dat de intercom en deurbel over drie weken weer goed werkt. Voordat het zover is, is er nu een huismeester die de deur opent.

