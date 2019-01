Buurman van Van Gerwen kan bijnaam niet uitspreken: 'Mighty Tickey'

Buurman Jan woont al jaren naast de dartslegende in Vlijmen. "Wij zijn ontzettend trots dat hij bij ons in het dorp woont. We hebben er een goede buurman aan."

Lastige bijnaam

Of Jan de bijnaam van Van Gerwen weet? "Mighty Tickey? Mickey Fighty? Ik ken maar een little bit English", grapt hij.

Bij Café den Braai in Vlijmen stroomt deze week geen goudgeel bier uit de tap, maar groen bier. Eigenaar Marcel Junggeburth tapt drie groene biertjes. Ze smaken als gewoon bier maar ogen eerder als glazen ranja. Van Gerwen komt nog regelmatig in zijn stamkroeg. Junggeburth vertelt: "Deze week is de kleur groen. Sportman van het jaar." Ongeveer 400 toeschouwers volgden in het café de verrichtingen van hun plaatsgenoot. Het doorgaans bruine café was tijdens de finale geheel groen verlicht.

