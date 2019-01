Deel dit artikel:













Wereldprimeur voor McDonald's in Tilburg: silent disco tussen de hamburgers

TILBURG - Het is wereldwijd de eerste silent disco in een McDonald's ooit. Op 24 januari wordt de bovenverdieping van McDonald's aan het Piusplein in Tilburg omgetoverd tot een ware silent disco. Met een Big Mac in de hand kun je schakelen tussen drie kanalen en genieten van muziek via een koptelefoon.

Geschreven door Lize Rensen

Het unieke evenement is een samenwerking van DJ-duo Fatguys, Wij Zijn Tilburg en Silentdisco.xxx. "Wij zijn sowieso al een groot voorstander van de combinatie hamburgers en feest, maar onze echte grootste droom was toch wel om eens te mogen draaien in een McDonald’s. We hebben toen onze stoute schoenen aangetrokken en zijn naar de exploitant van 'de Mac' in Tilburg gestapt”, vertelt Phil van Roij van Fatguys. Peter van den Dungen van McDonald's Tilburg reageerde enthousiast. "Ik sta altijd open voor ludieke en creatieve acties en ook op het hoofdkantoor van McDonald’s waren ze direct overtuigd dat dit een topidee is!” Kaartjes

