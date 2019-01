Deel dit artikel:













Moppersmurf Pierre Kartner is boos over kritiek van Maarten van Rossem op zijn Smurfenlied Vader Abraham is 83 geworden

EINDHOVEN - Liedjesschrijver Pierre Kartner, ook bekend als Vader Abraham, is boos over uitspraken van Maarten van Rossem in De Slimste Mens. De bekende historicus liet in de uitzending op nieuwjaarsdag geen spaan heel van Kartners Smurfenlied: ''Dit stomme lied, ik word er helemaal depressief van.''

Geschreven door Elise van den Elsen

Het Smurfenlied is een van de bekendste hits van de zanger uit Breda. Voor moppersmurf Kartner is dat een reden om zijn eerste tweet te plaatsen: ''Ongemakkelijk om te zien hoe een intelligente volwassen man zoals Maarten van Rossem een kinderliedje zoals het Smurfenlied (tientallen jaren na dato) de grond in stampt.'' Vader Abraham laat aan RTL Boulevard weten teleurgesteld te zijn: ''Op dat moment dat hij dat zegt, zit hij in die luie stoel met nog net geen biertje in de hand, gewoon te verdienen aan De Smurfen."