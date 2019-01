Oud-burgemeester over stokers in Veen: ‘Geen misdadigers, maar mensen die het randje opzoeken’

“In de rest van Brabant hebben ze kermissen en carnaval en dat hebben ze hier in het Land van Heusden en Altena niet. Ze hebben een uitlaatklep nodig en dat doen ze dus in Veen met het autostoken. En geen normale auto, maar een sloopauto. Ik ga het in die zin bagatelliseren: het is wat het is.”

Een autobrand in de nieuwjaarsnacht (Foto: Joost Korporaal/FPMB).





De afgelopen tien jaar stond Veen rond de jaarwisseling altijd in het brandpunt van de mediabelangstelling. Nogal wat politici hebben ‘de media’ opgeroepen om terughoudend te berichten over Veen omdat dat de stokers in de kaart zou spelen.

Fons Naterop is het daar niet mee eens: “Als daar wat gebeurt dan moet je erover berichten. Maar als je naar de sociale media kijkt, dan gebeurt dat vooral veroordelend. Daar heb ik grote moeite mee”, zegt de oud-burgemeester.

Twee kapiteins op één schip

Tijdens de afgelopen jaarwisseling waren er in Aalburg min of meer twee kapiteins op het gemeentelijk schip. Naterop was om middernacht burgemeester af en Marcel Fränzel trad aan als waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Altena, waar Veen vanaf dat moment onder viel. Naterop: “Marcel Fränzel heeft bij mij overnacht. We hebben het samen afgestemd en zo was het goed.”

Dat de stokers in de nieuwjaarsnacht zelfs de enorme roadblocks wisten te omzeilen en er toch in slaagden om op het kruispunt auto’s in de fik te steken hebben beide burgemeesters ook gezien. “Je kunt daar nogmaals alles van vinden en daar mag ook iedereen iets van vinden, maar laat ze de lol ook maar even hebben gehad”

Eerder in december was het ook al raak in Veen (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).