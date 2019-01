Michael van Gerwen geniet van huldiging: 'Dit doet me echt goed' [KIJK HIER TERUG]

Klik hier om de hele huldiging terug te kijken. De tekst in het bericht gaat verder onder de foto's.





Het publiek wacht totdat Michael het podium op komt (foto: Kevin Cordewener)

De beste darter van de wereld had niet verwacht dat er opnieuw zo veel mensen op de huldiging af zouden komen. “Dat blijft toch altijd afwachten. Dit is nu toch alweer de derde keer”, doelde Van Gerwen op zijn drie wereldtitels. “Het doet me echt goed dat er weer zo veel mensen zijn. Daarvoor wil ik jullie bedanken, echt super!” Van Gerwen deed ook meteen een belofte aan het publiek. “Ik ga mijn stinkende best doen en hopelijk zie ik jullie allemaal volgend jaar weer."

Lees verder onder de foto

Foto: Kevin Cordewener



LEES OOK: Michael van Gerwen ontvangt excuses van Michael Smith na uitspraken over onterechte wereldtitel

Bekijk de video en lees verder.

Tijdens de huldiging mocht Van Gerwen zelf het een en ander zeggen, ook was er ruimte voor de burgemeester van de gemeente Heusden om haar woordje te doen over de prestatie van ‘Mighty Mike’. “Ik was erbij tijdens de finale en dat was echt fenomenaal. Ik zat tussen de fans van Michael Smith, maar ik vind het zo knap dat Michael zo rustig blijft.”