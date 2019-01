Hardwell toch niet helemaal gestopt, vrijdag komt zijn nieuwe single uit

BREDA - De immens populaire DJ Hardwell kondigde vorig jaar aan te stoppen met optreden. In oktober gaf de Bredanaar zijn aller-allerlaatste show. Maar zijn muzikale carrière is zeker niet voorbij. Daarom komt vrijdag de nieuwste single van de dj uit: ‘Being Alive’.

Hardwell speelde het nummer voor het eerst op Tomorrowland, dus echte fans hebben het misschien al gehoord. Was je er niet bij? Op Instagram deelt de dj beelden van toen.

Hardwell, die al tien jaar aan de top stond, kondigde vorig jaar een sabbatical voor onbepaalde tijd aan. Robbert van de Corput zoals hij echt heet, had tijd nodig voor zichzelf. “Het kost veel energie, liefde, creativiteit om 24 uur per dag Hardwell te zijn. Daarom heb ik besloten om mijn agenda volledig leeg te maken. Ik heb altijd met de grote druk om kunnen gaan, maar voor nu is het te veel."

LEES OOK: Hardwell geeft voorlopig laatste show: 'Het is niet vreemd dat hij nu rust wil'

Het is niet duidelijk of deze 'comeback' betekent dat hij ooit weer gaat optreden.