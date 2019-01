Verdachten van illegale hondenhandel stappen naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

HAPERT - Heeft de gemeente Bladel terecht opgetreden tegen een vrouw uit Hapert, die er jarenlang al dan niet illegaal honden fokt en verhandelt? En mogen burgemeester en wethouders haar en haar man, Hans Castelijns, een dwangsom opleggen? Ja hoor, vindt de Raad van State. Echt niet, meent het echtpaar. Het stel stapt naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De gemeente Bladel, waar Hapert onder valt, reageerde tevreden na de uitspraak van de Raad van State. Juridisch adviseur Sjors Verouden kondigde gelijk aan dat op korte termijn op de bewuste locatie wordt gecontroleerd of er honden worden gehouden of verhandeld. Mocht dit het geval zijn, dan gaat dit het echtpaar per hond 15.000 euro kosten.

'Geen honden aangetroffen'

Die actie is volgens Castelijns al achter de rug. “De controle is donderdag uitgevoerd door de omgevingsdienst, die wij in goed overleg toegang hebben verstrekt tot de gebouwen. Uiteraard zijn er geen honden aangetroffen op Ganzestraat 33”, zegt Castelijns.

In april 2016 constateerde de gemeente wel onregelmatigheden. Er werden activiteiten aangetoond, die niet passen in het bestemmingsplan. Hierop besloot ze dat de hondenfokkerij helemaal moet stoppen. De eigenaar van het bedrijf was het hier niet mee eens en stapte naar de rechtbank, die hem ongelijk gaf. Daarna ging hij in beroep bij de Raad van State en ook die gaf hem dus ongelijk.

LEES OOK: Grote politie-actie in strijd tegen illegale puppyhandel: 89 pups in beslag genomen in Hapert

'B en W meten met twee maten'

Castelijns vindt dat de rechtbank en nu ook de Raad van State onvoldoende aan waarheidsvinding hebben gedaan, omdat geweigerd is getuigen, die door hem waren voorgedragen, onder ede te horen. Verder stelt hij dat burgemeester en wethouders oneigenlijke argumenten aanvoeren en dat ze met twee maten meten. Het college zou namelijk niet in actie komen tegen vergelijkbare overtredingen elders in Hapert. Het echtpaar doelt op een verkoper van eieren en een organisatie die beeldhouwcursussen geeft. Beide activiteiten passen ook niet binnen het bestemmingsplan.

De Raad van State stelt dat B en W wel degelijk op meer plekken handhavend optreden, maar ook dat ze een hogere prioriteit stellen aan het bestrijden van illegale puppyhandel. Verder staat in de uitspraak dat het Bladelse college – in tegenstelling tot wat Castelijns beweert - níet vooringenomen handelt.

'Nooit enige overtreding'

Het paar Castelijns vindt het verder vreemd dat de gemeente een bod heeft gedaan op het bewuste perceel en er ondertussen handhavend (wil) optreden. Zij zeggen ook dat er op de Ganzestraat nooit enige overtreding is geconstateerd op het gebied van dierenwelzijn. Volgens hen speelt er op de achtergrond nog meer en handelen B en W vanuit rancune. Eerder heeft de rechtbank in Den Bosch de gemeente namelijk aansprakelijk gesteld én veroordeeld in een ander conflict tussen de twee partijen.

'Goed overwogen uitspraak'

Sjors Verouden spreekt van een ‘goed overwogen’ uitspraak van de Raad van State, waarbij de gemeente op alle punten gelijk heeft gekregen. Bladels juridisch adviseur zegt dat de gemeente ‘erg blij’ is dat alle argumenten die de inwoners van Hapert hebben aangevoerd, terzijde zijn geschoven.

Ook ziet Verouden nu mogelijkheden om vermeende illegale praktijken van een familielid van het echtpaar aan te kunnen pakken. Kortom, aan de zaak Castelijns, die jaren geleden al door Omroep Brabant aan de kaak is gesteld, lijkt voorlopig geen eind te komen.