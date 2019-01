Dakar 2019: 10 loodzware etappes met héél veel zand, Omroep Brabant is erbij

LIMA - De Dakar Rally 2019 belooft een spektakel te worden. De rally is weliswaar twee dagen korter dan de afgelopen jaren, maar de 10 etappes door de duinen zijn loodzwaar. Dit kun je de komende weken verwachten.

Liveblogs

Omroep Brabant volgt de Dakar Rally op de voet. Iedere etappe hebben we een liveblog met nieuws, tussentijden, video’s en reacties uit het bivak. Je bent van harte welkom om mee te praten in de liveblog.

Achter de schermen bij Team de Rooy

Onze verslaggevers Ronald Sträter en Twan Spierts zijn in Peru. Ze volgen dit jaar specifiek Team de Rooy. Met drie Brabantse truckers (Gerard de Rooy, Ton van Genugten en Maurik van den Heuvel) gaat Team de Rooy op jacht naar de winst in de Dakar Rally. In de videoserie Bloed, Zweet & Zand krijg je iedere dag een kijkje achter de schermen bij het grootste Dakar-team van Nederland. Natuurlijk is er ook genoeg aandacht voor de andere Brabantse deelnemers.

Het programma

Zondag 6 januari

Podiumstart

De traditionele podiumstart in Lima. Met duizenden enthousiaste Dakar-fans. In tegenstelling tot vorig jaar wordt er vandaag nog niet geracet.

Maandag 7 januari

Etappe 1: Lima - Pisco

Qua afstand valt de eerste etappe wel mee. Na een verbindingsroute van Lima naar Pisco is de proef 'maar' 84 kilometer lang. Maar in 84 kilometer duinen kan er al een hoop gebeuren. De motoren en quads starten in omgekeerde volgorde.

Dinsdag 8 januari

Etappe 2: Pisco - San Juan de Marcona

De auto’s starten vandaag als eerste. Dat betekent dat de navigatoren extra hun best moeten doen, want normaliter kunnen de auto’s gebruik maken van de sporen die de motoren en quads al hebben achtergelaten.

Woensdag 9 januari

Etappe 3: San Juan de Marcona - Arequipa

Een nieuw duinengebied, ACARI genaamd, staat op het programma. Het eerste keer dat de Dakar door deze duinen rijdt.

Donderdag 10 januari

Etappe 4 (marathon): Arequipa - Moquegua/Tacna

Het eerste deel van de marathonetappe. Dat betekent dat er in het bivak geen assistentie mogelijk is. Alleen de coureurs onderling mogen elkaar helpen. De motoren hebben hun marathonbivak in Moquegua, de auto’s en trucks in Tacna.

Vrijdag 11 januari

Etappe 5 (marathon): Moquegua/Tacna - Arequipa

Het tweede deel van de marathonetappe. Het begin wordt spectaculair, want we krijgen een massastart. De proef voor de auto’s en trucks is vandaag maar liefst 450 kilometer lang, de langste van de hele rally.

Zaterdag 12 januari

Rustdag

Na een loodzware eerste week is er voor de deelnemers een welverdiende rustdag. Nieuw is dat de teams die de eerste week zijn uitgevallen, na de rustdag weer mee mogen doen. Ze rijden dan voor een apart klassement.

Zondag 13 januari

Etappe 6: Arequipa - San Juan de Marcona

Als je de proef en de verbinding bij elkaar optelt, is dit de langste etappe van de Dakar Rally 2013. Ruim 800 kilometer.

Maandag 14 januari

Etappe 7: San Juan de Marcona - San Juan de Marcona

Weinig verbinding vandaag, want de deelnemers starten en finishen in San Juan de Marcona.

Dinsdag 15 januari

Etappe 8: San Juan de Marcona - Pisco

Spektakel gegarandeerd, want etappe 8 is de traditionele Super Ica. Dat betekent dat de startvolgorde bestaat uit een combinatie van de snelste motoren, auto’s en trucks in de vorige etappe.

Woensdag 16 januari

Etappe 9: Pisco - Pisco

De tweede massastart van de rally. Ook nu weer weinig verbinding, want start en finish zijn in Pisco.

Donderdag 17 januari

Etappe 10: Pisco - Lima

Vaak is de laatste dag een makkelijke dag, maar dit jaar is anders. Gewoon nog 112 kilometer ploeteren door de duinen bij Pisco. De finish komt ongetwijfeld als een verlossing voor de coureurs die het halen. Alleen de echte doorzetters zijn nu nog over. ’s Avonds is de podiumceremonie in Lima.

