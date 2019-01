Dit zijn de 16 Brabanders die meedoen aan de Dakar Rally 2019, van ervaren rotten tot debutanten

TRUCKS

Gerard de Rooy (startnummer 501): 'De bedoeling dat ik ga winnen'

"Er telt maar één plaats en dat is de eerste!" Duidelijke woorden van Gerard de Rooy, die na een jaar afwezigheid weer terug is in de Dakar Rally. "Na een jaartje Afrika is het leuk om weer naar Zuid-Amerika te gaan", zo zegt de trucker uit Son. "Het is wel de bedoeling dat ik daar ga winnen. Er telt maar één plaats en dat is de eerste." Team De Rooy heeft behalve Gerard de Rooy uit Son ook mede-Brabanders Ton van Genugten en Maurik van den Heuvel aan de start staan.

Ton van Genugten (509): 'Geluk hebben dat je niets overkomt'

Ton van Genugten uit Eersel won vorig jaar vier etappes in de Dakar Rally, maar greep naast een podiumplek. Dat moet anders, zo zegt hij. "Ik moet de ambitie uitspreken dat ik wil winnen. Maar je moet geluk hebben dat je niets overkomt." Waar zijn teamgenoot Gerard de Rooy groot liefhebber is van de duinen, ligt dat voor Van Genugten wat anders. "In de duinen gebeurt gewoon veel meer dan op snelle gravel. Ik heb een haat-liefdeverhouding met de duinen. Het is leuk om er in te rijden, maar ook om eruit te zijn."

Maurik van den Heuvel (513): 'Gas geven, remmen en sturen'

Eigenlijk zou Maurik van den Heuvel uit Boekel de Dakar Rally een jaartje overslaan. Maar toen kwam er plots een plekje vrij bij Team de Rooy. "Ik werd ineens door Team De Rooy gebeld omdat ze nog een coureur zochten", vertelt Van de Heuvel. "Toen was het snel geregeld." En dus staat Van den Heuvel gewoon weer aan de start. Veel tijd om zich voor te bereiden had hij niet: "Ach, ik moet gas geven, remmen en sturen."

Janus van Kasteren (531): 'Niet alleen maar uitrijden'

Janus van Kasteren startte vorig jaar als snelle assistentie van Martin van den Brink. Maar na het uitvallen van zijn kopman, mocht hij opeens voor eigen kansen gaan. Hij zette een paar prima uitslagen neer, maar haalde door technische tegenslagen het einde van de rally niet.

Dit jaar moet anders worden. Van Kasteren mag voor z’n eigen kansen gaan, hij hoeft niet meer z’n kopman te slepen als het tegenzit. Natuurlijk wil de Veldhovenaar de finish halen. "Maar ik wil niet alleen maar uitrijden. Ik wil eruit halen wat erin zit." Top tien moet lukken, misschien zelfs wel rond plek vijf. De vader van Janus, die ook Janus heet, is net als vorig jaar mee als chauffeur van en servicetruck én is dit jaar ook verantwoordelijk voor de reparaties aan de truck van zijn zoon.

Ben van de Laar (525)

In de truck van William de Groot vinden we navigator Ben van de Laar uit Best. Nou denkt u misschien: Van de Laar, die had toch ooit een eigen truck? Dat klopt. Vader Fried en later zoon Jan deden meerdere malen mee aan de Dakar Rally, met Ben als navigator. Diezelfde rol heeft hij nu dus in het team van William de Groot.

Brandweermannen uit West-Brabant (528)

Misschien wel het bijzonderste verhaal van vorig jaar was dat van de brandweermannen uit West-Brabant. Zij vormden het serviceteam van het Firemen Dakar Team, maakten een hoop mee én schonken een hoop spullen aan de lokale brandweer in Peru. Een van hen, Raph van den Elshout uit Zevenbergen, zit dit jaar als navigator in de racetruck. En Arjan Otjes uit Breda is nieuw in het serviceteam van de equipe die geheel uit brandweermannen bestaat.





AUTO’S

Erik van Loon (317): 'Podium is het doel'

Het podium. Dat is het doel van Erik van Loon uit Eersel. Samen met navigator Harmen Schotalbers, de vervanger van Wouter Rosegaar, gaat Van Loon op jacht naar een nieuwe hoge klassering. Makkelijk zal dat niet worden, want bij de auto’s doen dit jaar zo ongeveer alle toprijders mee. "De top 20 is nog nooit zo sterk geweest als dit jaar", concludeert Van Loon.

Michiel Becx (370): 'Dit is gewoon een jongensdroom'

Michiel Becx uit Vessem is, samen met navigator Edwin Kuijpers, een van de vier Brabantse debutanten in deze Dakar Rally. "Dit is een jongensdroom, zoals voor iedereen. Het is gewoon het hoogst haalbare in de offroad-racewereld", zegt navigator Kuijpers. Becx is op pad met een klein team. Naast Becx en Kuijpers zijn er 'slechts’ vier monteurs mee. "Zeker als je het vergelijkt met andere teams is dat weinig." Dat maakt voor het team de uitdaging om de rally uit te rijden alleen maar groter.

Wouter Rosegaar (312): 'Ambitie om op het podium te rijden'

Wouter Rosegaar, de vaste navigator van Erik van Loon, kreeg afgelopen jaar een mogelijkheid waar hij geen nee tegen kon zeggen. Hij rijdt de Dakar Rally dit jaar als navigator van de Brit Harry Hunt, in dezelfde Peugeot als die waarin Carlos Sainz vorig jaar de Dakar Rally won. Nog steeds wordt dat gezien als de beste en snelste auto in het Dakar-veld. Maar Hunt reed de Dakar Rally pas één keer eerder en mist dus nog wat ervaring. "Je ziet nooit dat iemand bij zijn eerste of tweede deelname al Dakar wint", zegt Rosegaar. "We hebben heus wel de ambitie om op het podium te rijden. Maar ik denk dat ook dat nog te ambitieus is. Dat heeft puur te maken met ervaring."

Rosegaar behoort nu tot de concurrenten van Erik van Loon. Hij en Van Loon gunnen elkaar een hoop, maar lager dan de andere eindigen willen ze geen van beiden. "Er zal gezonde competitie zijn. Wie van de twee gaat winnen, zien we wel", zegt Wouter Rosegaar.

MOTOREN

Edwin Straver (60): 'Stijgen in het klassement'

Net als vorig jaar doet Edwin Straver uit Rijswijk mee als kistrijder. "Eigenlijk is alles hetzelfde als afgelopen keer. Ik heb dezelfde motor en verder is er eigenlijk niets gewijzigd."

Vorig jaar ging het prima voor Straver. Zonder al te veel problemen reed hij de rally uit. In het klassement eindigde hij verdienstelijk op plek 49. "Ik wil dit jaar stijgen in het klassement, maar het hoofddoel is natuurlijk finishen."

Marcel Snijders (67): 'Ik weet wel waar m’n plaats is'

Ervaring genoeg bij Marcel Snijders. De alleskunner uit Vlierden doet al voor de twaalfde keer mee aan de Dakar Rally. "Vorig jaar had ik een sabbatical. Dit jaar zou ik eigenlijk als navigator meegaan met Frank Tilburgs maar toen die niet ging, heb ik de motor van Hans-Jos Liefhebber overgenomen om 'm zelf weer een keer te rijden. In 2013 deed Snijders al een keer mee als kistrijder en ook dit jaar moet hij het weer doen zonder hulp. Hoewel: hij vormt met Sjors van Heertum en Mark Tielemans een soort mini-team binnen de kistrijders.

Met al die ervaring weet Snijders precies hoe hij de rally goed tot een einde kan brengen. "Ik wil best wel wat gas gaan geven. Maar Sjors rijdt harder dan ik, Mark rijdt harder dan ik, die Straver ook. Ik weet wel waar m’n plaats is. Maar ik wil beter finishen dan de vorige keer op de motor, toen eindigde ik op plaats 75."

Sjors van Heertum (83): 'Ik kon Dakar niet goed loslaten'

Sjors van Heertum uit Schijndel reed als een van de oprichters van het BAS Dakar Team drie keer eerder de rally. Na een paar jaar afwezigheid is hij nu terug. "Ik kon de Dakar niet goed loslaten", vertelt hij. "Ik wilde nog wel een keer meedoen als het een andere route werd. Ik wilde graag een keer Peru doen met die duinen."

Van Heertum doet mee als kistrijder maar hij weet van zichzelf dat hij niet de meest ervaren monteur is. Daarom vroeg hij Mark Tielemans mee, die als monteur van BAS Dakar meer dan genoeg sleutelervaring heeft. "Mark kan me wel helpen met raad en daad. En misschien als het echt heel gek wordt, dat ik een keer het roadboek maak en hij de motor." Samen met Marcel Snijders trekken ze de komende weken op als Brabants mini-kistrijdersteam. "Het enige doel is uitrijden. En ervan genieten."

Herwin Hopmans (93) na 14 jaar terug: 'Iedere dag genieten'

Terug naar 2005. De eerste keer dat Herwin Hopmans meedeed aan de Dakar Rally, was in Afrika. "Ik doe dit nooit meer", zei Hopmans nadat hij toen uitviel. Maar nu, 14 jaar later, is hij toch terug in de zwaarste rally ter wereld.

"Ik zei dat nadat ik anderhalve dag en nacht in de woestijn moest wachten op hulp", blikt de motorcoureur uit Langenboom terug. Hij is dus teruggekomen op die uitspraak van destijds. "Toen de route dit jaar bekend werd, stond me dat eigenlijk wel aan met al dat zand. Ik dacht ook: nu moet ik het doen want ik word ook ouder, ik ben nu 48. Finishen, dat is m’n doel. Het klassement daar kijk ik niet naar. Ik ga mooi m’n ding doen en iedere dag genieten."

Mark Tielemans (123): 'Nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn'

Mark Tielemans uit Boekel is wellicht de bijzonderste Dakar-debutant. Vorig jaar was hij nog mee als monteur van het BAS Dakar Team. Nu rijdt hij - ongepland - zelf de rally als kistrijder. "Het is altijd een droom van me geweest om de Dakar te rijden maar ik heb er nooit bij stil gestaan dat het mogelijk zou zijn", zegt een glunderende Tielemans.

Hij werd door Sjors van Heertum benaderd om mee te gaan in het kistklassement (zie hierboven). Toen moest hij zich halsoverkop zien te kwalificeren én hard aan de slag om te zorgen dat alles op tijd klaar was. Dat is gelukt. "Dit is iets dat ik niet kon laten schieten."

Mark Tielemans (foto: Rallymaniacs)





Paul Spierings (129): 'Ik moest dit van m'n moeder doen'

Voor debutant Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel komt dit jaar een droom uit. "Ik heb heel m’n leven gecrosst. Als kleine jongen wilde ik graag een keer Dakar rijden. Een paar jaar geleden mislukte dat om financiële redenen."

Spierings stopte met crossen maar na een tijdje begon het toch weer te kriebelen. Eerst reed hij hobbymatig wat enduro-races maar plots werd ie Nederlands kampioen. En dus staat hij nu toch aan de start van de zwaarste rally ter wereld. Met maar één doel: de finish halen. En hij rijdt niet alleen voor zichzelf. "Mijn moeder is in juni overleden, ik moest dit mede van haar doen."

Wesley Pittens (132): 'Beste Nederlander ooit worden'

Razend ambitieus is hij: debutant Wesley Pittens uit Vorstenbosch. "Ik wil de beste Nederlander op de motor ooit worden." Dat klinkt als grootspraak maar dat is het niet. Pittens snapt ook wel dat hij niet in z’n eerste jaar meteen in de top drie gaat rijden. Voor dit eerste jaar is finishen het hoofddoel. Maar we moeten niet raar opkijken als we hem wel regelmatig bij de eerste twintig of dertig motorcoureurs gaan zien.

Wesley Pittens is dan ook niet zomaar een motorrijder. Waar de meeste coureurs heel veel geld moeten meebrengen, heeft hij een contract bij Yamaha en is hij bij dat motormerk de opvolger van Frans Verhoeven. "Dat is wel een eer."

