Automobilist vliegt met meer dan honderd kilometer per uur door dertigkilometerzone

VLIJMEN - Een automobilist van 40 is donderdagavond aangehouden na een wilde achtervolging door zijn woonplaats Vlijmen. De man reed met een vaart van meer dan honderd kilometer per uur door een 30-kilometerzone. Bij verkeersdrempels kwam zijn wagen met vier wielen van de grond.

Toen agenten de man donderdagavond met hoge snelheid door Vlijmen zagen rijden, gaven ze hem een stopteken. Dit negeerde hij. Hierop zette de politie de achtervolging in.

Tijdens de achtervolging reed de automobilist niet alleen veel te hard. Ook nam hij een rotonde tegen het verkeer in. In zijn auto vonden agenten softdrugs. De man kon zijn rijbewijs inleveren en zijn auto werd in beslag genomen.