Hondje tijdens uitlaten doodgereden door automobilist in Breda, politie zoekt bestuurder De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto

BREDA - De politie in Breda is op zoek naar een automobilist die donderdag in de Balfortstraat een hondje heeft doodgereden en vervolgens is doorgereden.

Geschreven door Robert te Veele

Het ongeluk gebeurde tussen donderdagochtend negen uur en halftien ter hoogte van de Nieuw-Apostolische Kerk. Het hondje, een ruwharige dwergteckel werd door haar eigenaresse uitgelaten toen het plotseling werd geschept. Ervandoor

De auto kwam vanuit de kant van de Vredenburgsingel en reed over de Balfortstraat richting de Irenestraat. De bestuurder van de auto ging er na het ongeluk vandoor zonder zich bekend te maken. Volgens de politie reed de automobilist in een blauwe auto, type sedan, een ouder model. Het merk, type of kenteken is niet bekend. Mensen die meer kunnen vertellen over de auto en de bestuurder of andere inzittenden kunnen zich melden bij de politie.