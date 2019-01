Safaripark Beekse Bergen neemt geen maatregelen nadat weer een gezin uitstapt bij de jachtluipaarden

HILVARENBEEK - Safaripark Beekse Bergen is niet van plan extra maatregelen te nemen, nu voor de tweede keer in een jaar tijd bezoekers zijn uitgestapt in het verblijf van de jachtluipaarden. Dat meldt een woordvoerder van exploitant Libéma. "Het is toevallig dat het binnen een jaar twee keer gebeurt."

Donderdagmiddag stapte een man met een kind uit een Duitse auto in het gebied van de jachtluipaarden. Een ranger in een safaribus, die het zag gebeuren, waarschuwde ze, waarna de twee weer in de auto stapten. "Het leek erop alsof ze doelbewust het Franse gezin van vorig jaar wilden nadoen", vertelde Jan Schilders, die ook in de safaribus zat.

LEES OOK: Opnieuw stapt er een gezin uit auto in Beekse Bergen, Jan zag het en kreeg de schrik van zijn leven

'Geen opzet'

Het park bestrijdt dat het gezin dit met opzet deed. "Het was honderd procent zeker dat ze niet wisten dat de jachtluipaarden loslopen. Het heeft maar twintig seconden geduurd. Er was geen opzet in het spel", zegt de woordvoerder bij Wakker! van Omroep Brabant. Het park heeft nog wel gezocht naar de Duitse auto, maar kon deze niet vinden. "Er reden meerdere auto's met Duitse kentekens rond. En wat gaan ze zeggen als we ze vinden? We dachten dat we konden uitstappen? En dan zeggen wij dat het niet kan."

Er is volgens hem dan ook een groot verschil met een Frans gezin dat vorig jaar mei hetzelfde deed. "Die stapten uit en liepen minutenlang rond. Dat was nu niet het geval."

Regels zijn duidelijk

Hoewel er nu weer een gezin uitstapte bij de jachtluipaarden, komen er dus geen extra maatregelen. "We hebben een miljoen bezoekers per jaar en dat dit gebeurt is echt een incident", aldus de woordvoerder. "We hebben na de vorige keer geëvalueerd en het is volgens ons duidelijk genoeg dat je niet mag uitstappen. Bezoekers zien bij de ingang in vier talen dat het niet mag. Ook staat dat in de daginformatie die ze krijgen uitgereikt."

In mei was veel te doen rond een YouTube-video waarin te zien was dat vijf inzittenden van een auto met Frans kenteken, onder wie een kind, in het jachtluipaardenverblijf uitstapten en er rondliepen. Ze werden beslopen door jachtluipaarden. Ze kregen het net op tijd door en stapten weer in.