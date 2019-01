Wijkagent Cees komt overal rotzooi tegen: 'Mensen zeggen altijd dat ze het niet zijn geweest'

TILBURG - Overlast door zwerfafval en illegale dumpingen zijn al jaren een doorn in het oog van veel Brabanders. Hoe erg de overlast kan zijn, weet wijkagent Cees Pasmans (65) als geen ander. Hij komt tijdens zijn werk overal rotzooi tegen.

Tijdens een rondje door zijn stad Tilburg duurt het niet lang voordat Cees de eerste dumpplek heeft gevonden. Tegen een muurtje op het Verdiplein staat een flinke stapel afvalzakken en dozen te wachten op een nieuwe eigenaar. "Je krijgt hier de indruk dat er misschien maar een paar zakken hebben gestaan, maar dat mensen hier langskomen en er ander afval bij zijn gaan gooien." Het is een bekend recept: afval trekt ander afval aan.

Aan de andere kant van de stad bij de Lage Wal liggen verschillende vuilniszakken in de sloot. En even verderop op een parkeerplaats liggen overal plastic flessen en blikjes. "Het zijn hier vaak hangjongeren hier", zegt Cees, die naar een man toeloopt die in een geparkeerde auto zit. "Dat ben ik niet geweest, maar dat hoor je vast wel eens vaker?", werpt hij Cees lachend toe. Cees: "Ik krijg altijd als antwoord: 'Ik ben het niet geweest'."

Inbreker versus dna-test

Hij mag dan al bijna met pensioen zijn, het vuur om zwerfafval te bestrijden, zit nog altijd diep. Als hij ook maar vermoedt dat iemand troep achterlaat, gaat Cees er nog altijd consequent op af. En dat heeft ook zeker wel eens effect. "Ik vond na een inbraak een keer een weggegooid bierblikje. Dat heb ik toen netjes ingepakt voor een dna-test. Uiteindelijk hebben we daar de dader mee kunnen pakken." Cees 1, dumper en inbreker 0.

Hoe erg het dumpen van afval in Brabant precies is, is onduidelijk. Maar dat het veel is, dat is wel duidelijk. De Milieufederatie schat dat er alleen al in het buitengebied jaarlijks zo'n vijfduizend dumpingen zijn. En kortgeleden noemde minister Grapperhaus de hoeveelheid dumpingen in de Brabantse natuur nog 'schokkend'. Ondertussen nemen steden, waaronder Tilburg, steeds vaker opvallende maatregelen om afvaldumpingen tegen te gaan. In sommige gevallen gaat dit om drugsafval, maar veruit het meeste is gewoon huis-, tuin- en keukenafval.

'Jong geleerd, oud gedaan'

Cees ziet onderwijs als belangrijke oplossing voor het terugdringen van afvaldumpingen. "Ze zeiden ooit: jong geleerd, oud gedaan, maar zo werkt 't wel." Ook een meldpunt dat Omroep Brabant heeft gelanceerd, is een goede manier om bewustwording te creëren, denkt Cees. "Door het te melden, weten we waar het probleem ligt."

Cees blijft ondertussen doen wat hij kan om zijn stad in ieder geval zo schoon mogelijk te houden. Want ja, jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan.