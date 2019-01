Scheidsrechter Stan Teuben geniet nog elke week in Eerste Divisie: 'Elke keer weer een hoogtepunt'

We belden met de 23-jarige Stan Teuben uit Aarle-Rixel, die tot nu toe zijn wedstrijden fluit in de Keuken Kampioen Divisie. Teuben floot zijn eerste wedstrijd in oktober 2017 en werd daarmee de jongste scheidsrechter in het betaald voetbal. Hoe kijkt Teuben terug op zijn eerste anderhalf jaar en hoe bereidt hij zich voor op de tweede seizoenshelft?

Veel voetbalclubs gaan naar warme landen om zich voor te bereiden, maar gaan de scheidsrechters van Nederland ook op trainingskamp?

Stan Teuben: “Ja, wij scheidsrechters gaan ook op trainingskamp. Al zul je ons dit jaar niet terugzien in Turkije of Spanje. Volgende week hebben wij een vierdaags trainingskamp op de KNVB-campus in Zeist. En geloof me, daar worden we goed klaargestoomd op de tweede seizoenshelft.”

LEES OOK: Zo bereiden de Brabantse profvoetbalclubs zich voor op de tweede helft van de competitie

Dat lijkt me nodig ook, want je zult als scheidsrechter genoeg kilometers maken.

“Ik loop gemiddeld per wedstrijd zo’n tien kilometer, maar de fitheid mag op mijn leeftijd geen probleem zijn en dat is het ook niet. De looptrainingen die we door het hele jaar heen doen, zijn zwaar maar wel gevarieerd. Maar ik had mijn rust wel even nodig, want ik ben in de eerste seizoenshelft actief geweest bij 38 wedstrijden. Het merendeel heb ik gefloten, maar dit zijn dus ook de wedstrijden die ik als vierde official of als VAR (Video Assistant Referee, red.) heb gedraaid.”

Hoe is het om telkens te schakelen? De ene keer fluit je zelf zonder VAR en de andere keer ben je vierde official mét VAR.

“Als scheidsrechter zelf hoef ik niet te schakelen aangezien we in de Keuken Kampioen Divisie geen VAR hebben. Ik ben niet anders gewend. Als vierde official is het inderdaad anders, maar ook op dat gebied hebben we al een aantal jaren geoefend, natuurlijk. Het is wel even schakelen, maar het went ook snel.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Stan Teuben (links) met het oortje in om te communiceren met de VAR (foto: VI Images).

Sommige mensen zullen jou misschien herkennen van de wedstrijd Fortuna Sittard-PSV, waarbij jij als vierde man via je telefoon contact had met de VAR. Hoe kijk je daarop terug?

“Daar had ik wel mijn handen vol aan, ja. Ik was echt met van alles bezig. De trainers vroegen telkens of er wel een VAR was, ik communiceerde enerzijds met de scheidsrechter en anderzijds met de VAR. Die telefoon was niet ideaal, maar de verbinding was weg dus achteraf gezien ben ik heel blij dat we het op deze manier konden oplossen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Je bent nu anderhalf seizoen scheidsrechter in het betaald voetbal, hoe bevalt het?

“Echt heel goed. Iedere wedstrijd is elke keer weer een hoogtepunt. Ik heb een goede start gemaakt en heb die lijn eigenlijk doorgetrokken. Het is mijn streven om positief op te vallen als scheidsrechter door de juiste beslissingen te nemen en tot op heden lukt dat aardig.”

Voetballers ontwikkelen zich door bij wijze van spreken hun schot te verbeteren, hoe kun jij je als scheidsrechter ontwikkelen?

“Als scheidsrechter is het vooral belangrijk om ervaring op te doen. Dat klinkt cliché, maar door die ervaring kun je bepaalde momenten in de wedstrijd herkennen en beter managen. Waar ik nu vooral mee bezig ben, is om de wedstrijd beter aan te voelen. Wanneer treed ik corrigerend op en wanneer niet? Denk daarbij aan een bal die door een speler tien meter naar voren wordt gelegd.”

Wanneer zien we jou in de Eredivisie als scheidsrechter?

“Dat is lastig in te schatten. Ik ben tot nu toe nog de jongste scheidsrechter in het betaald voetbal, dus ik heb nog alle tijd van de wereld. Er staat geen druk op de ketel. Je wilt zelf het liefst zo snel mogelijk de stap naar de Eredivisie maken, maar dat is nu niet aan de orde. Ik moet mezelf blijven ontwikkelen. Maar het belangrijkste is op dit moment dat ik het ga halen, wanneer maakt nu nog niet uit."