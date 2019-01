Dit is de zanger die kritiek kreeg na optreden huldiging Van Gerwen: miljoenen streams, veel shows

ELSHOUT - Het begon ooit als een grap, maar inmiddels is Kevin Verhoeven, alias Zanger Kafke, niet meer weg te denken van de Brabantse podia. In 2018 gaf hij 250 optredens en werden zijn nummers vijf miljoen keer gestreamd. Donderdagavond trad hij op tijdens de huldiging van darter Michael van Gerwen in Vlijmen.

Niet iedereen kon het optreden van Kafke tijdens de huldiging waarderen. "Die gast kan toch niet zingen", was een veelgehoord commentaar. Maar aan zijn zangtalent heeft Kevin het succes ook niet te danken. Dat beseft de Drunense zanger ook zelf heel goed. ''Als ik mee zou doen met The Voice Of Holland zou het niet lang duren.''

Het gaat om het hele plaatje, het feestje dat de 23-jarige Brabander telkens bouwt. ''De zang is niet het beste maar het is de act. Hoe ik op het podium sta, het is gewoon feest en gezelligheid. Lekker pilsje erbij en genieten. Niet te serieus nemen en alles met een knipoog.'' Dat verklaart ook meteen de slogan van Zanger Kafke: 'Hoe meer jullie drinken, hoe beter ik ga klinken.'

Voor de grap

Tegenwoordig wordt Zanger Kafke aan de lopende band geboekt. Dat het zo zou lopen, had Kevin ook niet verwacht, het begon namelijk ooit als een grap. ''Ik was glazenhaler in de kroeg en pakte ook wel eens de microfoon. Een vriend van me heeft een keer een foto van me gemaakt terwijl ik stond te zingen, daar heeft hij visitekaartjes van gemaakt en uitgedeeld." Het was het begin van Kevin zijn nieuwe carrière.

Het succes

Hij werd al vrij snel gebeld voor een boeking en daar bleef het niet bij. ''Een tweede optreden volgde en toen werden we ineens 250 keer gebeld. We gaan alle mooie feesten en festivals af in Brabant. Het is echt fantastisch.''



Zo stond Kevin al op het podium voor zo'n achtduizend man tijdens Wish Outdoor in Beek en Donk en Sensation Waailand in Made. ''Het is echt vet dat mensen dan staan te dringen voor jouw optreden en dat de tent afgeladen vol zit.''

Toekomstplannen

In Zuid-Nederland zit het het wel goed met de populariteit van de 'zanger', maar hij wil ook de rest van Nederland veroveren. ''We gaan steeds verder Nederland in. Richting de Achterhoek, maar ook richting Noord- en Zuid-Holland.'' Kevin heeft sinds kort zijn baan als werkvoorbereider bij een metaalbedrijf opgezegd en is nu fulltime Zanger Kafke.

Inmiddels werken Kevin, zijn broer en twee vrienden fulltime aan het project Zanger Kafke. Er komt meer bij kijken dan alleen optredens. De afhandeling van de boekingen en het regelen van merchandise horen daar ook bij. "We doen alles zelf, van videoclips maken tot het produceren van muziek." Kevin heeft geen flauw idee waar dit avontuur eindigt, maar wat hem en zijn vrienden betreft mag het nog wel even doorgaan.

"We blijven er hard voor werken en we gaan het nog groter en mooier maken." En daarom worden er binnenkort ook zanglessen genomen door Kevin. Al was het maar om zijn stem in goede conditie te houden tijdens de carnaval. Er staan dan negentien optredens gepland in zes dagen.