Onze 5 weekendtips: schaatsen, snert en sprookjes

Snertwandeling Budel-Dorplein

Zin om het nieuwe jaar sportief te beginnen? Dat kan met de snertwandeling in Budel-Dorplein. Op zondag 6 januari om halftwee verzamelen de wandelaars zich op de parkeerplaats van gemeenschapshuis de Schakel in Budel-Dorplein. Vanuit daar start de wandeling van anderhalf tot twee uur. Uiteraard wordt er tussendoor een pauze ingelast voor een kopje heerlijke erwtensoep.

De cameraploeg van Omroep Brabant loopt ook gezellig mee. Dus misschien zie je jezelf wel terug in het televisieprogramma Zinderend Zuiden.

Snertwandeling in Budel-Dorplein (foto: VVV De groote Heide)





Kids Factory in het Philipsmuseum

Solderen, boren, zagen, elektronische circuits ontdekken, tekenen met een 3D-pen en constructies bouwen, kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich het hele weekend goed vermaken in het Philipsmuseum. De leerzame workshop duurt zo’n anderhalf uur. Per ronde kunnen maximaal 25 kinderen meedoen. Daarom moet je van te voren kaartjes reserveren via de website van Philips. De kaartjes voor de workshop kosten 2 euro. Wil je ook het Philipsmuseum nog bezoeken? Dan moet je daar een apart kaartje voor kopen.

Voor kinderen van 5 tot 8 jaar oud is er een apart programma. Zij kunnen knutselen, tekenen, kleuren en hun naam laten printen met een 3D-printer. Een kleine aantekening voor beide programma’s: het evenement wordt begeleid door ervaren vrijwilligers, maar ouders moeten wel aanwezig zijn.

Ben je erbij? Dan zie je jezelf misschien maandag wel terug in de uitzending van het televisieprogramma Zinderend Zuiden.





Winter Efteling

De Wereld Vol Wonderen is in de winter misschien wel nog magischer. Lange Jan is goed gemutst en ook andere sprookjes zijn in winterse sferen. Naast het altijd gezellige sprookjesbos kun je natuurlijk genieten van avontuurlijke attracties. Kaartjes kun je van te voren bestellen via internet, maar ook aan de deur zijn deze nog te krijgen. Het park is dit weekend open van elf uur 's morgens tot acht uur 's avonds. De Efteling heeft een grote parkeerplaats voor de deur, maar je kunt natuurlijk ook met het openbaar vervoer gaan. Vanaf station Tilburg of Den Bosch kun je met lijnbussen 300, 301, 136, 800 en 801 naar de Efteling. De bushalte is bijna voor de deur.

Ingang Winter Efteling (archieffoto)





Echt Veldhovenz

Dit weekend kun je voor het laatst genieten van de ijsbaan in Veldhoven. Naast de schaatsbaan die iedere dag vanaf tien uur open is, zijn er verschillende activiteiten voor niet-schaatsers. Zo is er een ICE BAR waar je heerlijke warme chocomelk of een borrel kunt drinken. Voor 3,50 euro mag je de ijsbaan op. Schaatsen huren kost 3 euro, maar je mag natuurlijk ook je eigen schaatsen meenemen. Let er ook op dat handschoenen verplicht zijn. Deze kun je zelf meenemen of voor 2,50 euro kopen bij het evenement.

In Veldhoven kun je nog een paar dagen genieten op het ijs





Driekoningen in Den Bosch

Driekoningen is de dag die de drukke feestdagentijd officieel afsluit. Kinderen gaan met zelfgemaakte mantels en kronen de straat op om liedjes te zingen bij iedereen die een kaarsje voor het raam heeft staan. Deze oude traditie is in Den Bosch nog heel levendig. De activiteiten vinden midden in de binnenstad plaats, op loopafstand van het station. Parkeren kan in de parkeergarages in of rondom het centrum. Het is vooral leuk voor kinderen tussen 3 en 8 jaar oud.

De festiviteiten beginnen om halfvier met de aankomst van de kamelen, paarden en schapen op de Markt. De stoet loopt via de Pensmarkt, het Stadhuis en de Hinthamerstraat naar de Sint Jan. Bij het Noorderportaal wordt iedereen welkom geheten door bisschop De Korte van het bisdom Den Bosch. Na de korte viering mogen de kinderen nog een bezoek brengen aan de Kerststal. Daarna wordt rond kwart over zes het Bosch’ Winterparadijs afgesloten.

