Bekende Bredase caféboot Spinola terug op zijn plaats

Van die cocktailbar, die een hippe allure zal gaan krijgen, is nu nog weinig te zien. De ramen van de boot zijn nu nog dichtgetimmerd en een deel van het dek is afgedekt met oranje bouwzeil. Er moet nog veel gebeuren tot er met goed fatsoen gasten ontvangen kunnen worden.









Ondanks dit aanzicht is de boot toch vrij rigoureus opgeknapt. Dat dit nauwelijks zichtbaar is, komt doordat het nieuwe gedeelte volledig onder water zit. Het schip is namelijk naar een scheepswerf geweest voor een nieuwe bodem.

Vastgelegd

Een hijskraan tilde vrijdagmiddag de grote staanders waarmee de boot vastligt aan de bodem op zijn plek. Vervolgens werden de loopbruggen tussen het dek en de kade gelegd. De Spinola ligt er nu weer als vanouds.

De komende maanden worden gebruikt om de boot verder te verbouwen. Daarna vloeien de cocktails rijkelijk.

Onderhoud

In november maakte Omroep Brabant onderstaande reportage over het onderhoud aan de bodem van dit schip. Bekijk de video.