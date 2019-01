Deel dit artikel:













Vrouw in rolstoel met geweld beroofd in Den Bosch Foto: Bart Meesters

DEN BOSCH - Een vrouw in een rolstoel is vrijdagmiddag om vijf uur beroofd op de Aartshertogenlaan in Den Bosch. Dat ging met veel geweld gepaard, meldt de politie.

Geschreven door Ronnie Vermonden

De vrouw werd belaagd door een man met een mes. Hij vroeg om geld en sloeg de vrouw. De vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er daarna te voet vandoor. Het is niet duidelijk of hij iets buit heeft gemaakt. Lees verder na de tweet: De politie is een uitgebreid buurtonderzoek begonnen. Omdat het rond dat tijdstip erg druk was op de Aartshertogenlaan, hoopt de politie dat mensen die iets gezien hebben zich melden.