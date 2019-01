Iconische Evoluon is gekocht voor ruim 4,2 miljoen euro

EINDHOVEN - Er is ruim 4,2 miljoen euro betaald voor het Evoluon in Eindhoven, meldt het ED na het opvragen van de koopakte. Het beroemdste bouwwerk van de stad werd vlak voor kerst gekocht door de Eindhovense projectontwikkelaars Hurks, Foolen & Reijs, maar het aankoopbedrag was nog niet bekend.

Met de verkoop kwam eindelijk een einde aan de jarenlange onzekerheid rond het Evoluon. Het gebouw werd in 1966 gebouwd en was een cadeautje van Philips aan de stad. Het was ruim twintig jaar lang een educatief techniekmuseum met hoge bezoekersaantallen in de beginperiode.

De bezoekersaantallen liepen echter terug, en vanaf 1989 had het Evoluon geen publieke functie meer. Vanaf 1996 werd het Evoluon een congres- en evenementencentrum.

'Evoluon-gevoel'

De projectontwikkelaars hebben grootse plannen. "We gaan het Evoluon-gevoel weer terugbrengen bij dit fantastische gebouw. Wat we in vroegere tijden daar hebben beleefd gaan we in een nieuw jasje terugbrengen”, vertelde Foolen eerder aan Omroep Brabant.