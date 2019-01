Deel dit artikel:













922 auto’s gingen in vlammen op in 2018, kwart meer dan jaar ervoor Een autobrand van afgelopen jaar. (Archieffoto: SQ Vision)

EINDHOVEN - In 2018 is het aantal autobranden in Brabant met bijna een kwart toegenomen. In 2017 gingen er nog 745 auto’s in vlammen op, in 2018 waren het er 922. Dat blijkt uit onderzoek naar cijfers van Alarmeringen.nl.

Geschreven door Rebecca Seunis

De stijging in autobranden geldt voor het hele land, behalve voor de provincie Flevoland. In sommige plaatsen kan zelfs worden gesproken van een explosieve groei. De meeste autobranden werden geteld in de grote steden, met Eindhoven landelijk op een vijfde plek. Hier waren vorig jaar 112 branden. Tilburg

In de meeste Brabantse steden steeg het aantal branden dus, maar in Tilburg daalde het aantal juist fors: van 105 branden in 2017 naar 57 in 2018. Waar dat precies aan ligt, is onbekend. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn niet meegeteld in het onderzoek.