Hoe het is nu met... Stijn (68) uit Veghel die zijn auto in vlammen op zag gaan? Stijn bij zijn afgebrande Opel Corsa

VEGHEL - Uitgerekend in de week dat hij op vakantie zou gaan naar zee, ging zijn auto in vlammen op. De 68-jarige Stijn, die rond moet komen van een AOW'tje, was er kapot van toen in oktober zijn Opel Corsa afbrandde. Twee keer in korte tijd werd er brand gesticht bij zijn auto. De tweede keer was er geen redden meer aan en bleef er van de twintig jaar oude Corsa weinig over.

Geschreven door Rene van Hoof