Hoe is het nu met... BBQ King Bart Schoone was in tranen nadat zijn aanhanger gestolen werd

Omdat de verzekering niets uitkeerde, startte zijn zwager een crowdfundactie. Dat leverde meer dan 1000 euro op. Kort na de diefstal deed Schoone alweer mee aan een BBQ-wedstrijd in Dongen, met een geleende barbecue. Bij die wedstrijd zamelden de andere wedstrijdteams ook nog eens geld in, waarmee het totaalbedrag op 2500 euro kwam. Bart kon daar een nieuwe aanhanger van kopen.

Inmiddels heeft hij ook weer een nieuwe barbecue, die kreeg Schoone gesponsord: “De oude barbecue was speciaal voor mij gemaakt. De jongens die de barbecues zelf bouwen vonden het zo lullig voor me, dat ze een nieuwe gegeven hebben.” Het wedstrijdseizoen begint weer rond maart. Schoone kan dan weer meedoen met dezelfde spullen als die hij voor de diefstal had.

Hij baalt nog steeds flink van de diefstal, maar ziet er ook de positieve kant van in: "Het is mooi om te zien dat er dan zoveel mensen voor je klaarstaan. Vooral ook de andere BBQ-teams. Ze hebben het wel eens over een barbecuefamilie, maar dit geeft echt het gevoel dat dat zo is."

Bekijk hieronder de reportage uit september waarin Bart emotioneel vertelde wat hem overkomen was.