Hoe is het nu met.. Merijn Koeks kunstbeen werd gestolen

EINDHOVEN - Eindhovenaar Merijn Koek schrok begin november flink toen bij zijn auto aankwam: de achterruit was ingetikt. Nog erger schrok hij toen hij zag dat zijn snowboardtas meegenomen was. In die tas zat ook zijn kunstbeen. Erg vervelend, want daardoor kon de oud-paralympiër een tijd niet snowboarden: "Hij is niet teruggevonden, maar ik heb binnenkort wel een nieuwe."

"Het is vooral dom van mezelf dat ik de prothese in de auto heb laten liggen, maar ze kunnen er niets mee", vertelt Merijn, die in Utrecht te maken kreeg met autodiefstal. "Misschien ligt ie in de gracht of ergens in de bosjes." De verzekering betaalde maar 250 euro en dus startte de Eindhovenaar een crowdfundingsactie.

Na een kleine week had hij 6000 euro bij elkaar: "Voor het been en de andere spullen die gestolen waren." Dat ging snel, maar hij wist dan ook veel mensen op te trommelen: "Ik kreeg 3000 euro aan donaties van mensen, 2000 euro van het Medisch Centrum Utrecht en de laatste 1000 euro via De Beste Wensen van radio 538."

Het geld dat hij won via de december-actie op de radio kwam als een verrassing. Toen Koek nog op de middelbare school zat, kreeg hij gymles van Esther. Zij gaf hem op voor de prijs. Edwin Evers van 538 belde Merijn, maar hij had niet meteen door over wie het ging: "Ik dacht dat het een Esther was waar ik snowboardtraining aan gegeven had. Maar het was mijn gymdocent van 14 jaar geleden." Zij sprak in het radioprogramma haar bewondering uit voor de paralympiër die in de gymles een enorme wilskracht had om met de andere kinderen mee te kunnen sporten.

"Het is super leuk dat mensen inzien hoeveel de sport voor mij betekent en dat ze een groot of klein bedrag overhebben, zodat ik mijn passie voort kan zetten.", vertelt Merijn. Gelukkig hoefde de Eindhovenaar zijn kunstbeen niet lang te missen. Hij geeft snowboardles aan kinderen die ook een beenprothese hebben. Die lessen hielden begin december op en gaan vanaf maart pas weer verder. Hij baalt vooral dat hij dit jaar zelf niet op wintersport kon.

Het been is nu in de maak, hij hoop dat de prothese in januari af is.

