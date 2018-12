Hoe is het nu met … de crowdfundingsactie van het NAC Museum voor airco?

BREDA - De teller van de crowdfundingactie voor een airco in het NAC Museum staat op 5000 euro. En dat is nog niet genoeg, want in totaal is er 15.000 euro nodig. De actie werd in oktober opgezet na de snikhete zomer, die zorgde voor best wat schade in het museum. Door de hitte kwam het behang van de muur.

De reacties zijn positief, maar het opgehaalde bedrag is nog niet hoog genoeg. Het bedrag van 15.000 euro voor de airco is inclusief alle bouwkundige werkzaamheden. “Want een airco installeren onder een tribune, waar het museum gevestigd is, is lastig”, legt John de Leeuw, bestuurslid van het NAC Museum, uit.

Het bestuur van het museum is nu dus andere manieren aan het zoeken om de airco toch te realiseren. “Zo zijn we bijvoorbeeld aan het kijken of de airco op een andere manier aangelegd kan worden waardoor het goedkoper is”, legt De Leeuw uit. “We wachten nog op een nieuwe offerte.”

Misschien collecte houden

De leverancier van de airco wil ook een deel sponsoren via de voetbalclub NAC. “Dat is al een stukje van het totaalbedrag dat we nodig hebben, maar nog lang niet genoeg.” Daarom heeft het bestuur het idee om een collecte te houden tijdens een thuiswedstrijd van NAC. “Dat is allemaal nog niet zeker. We zoeken naar leuke acties om geld op te halen naast de crowdfunding.” In januari wil het bestuur van het NAC Museum definitieve acties bekendmaken.

Hitte

De airco is volgens de bestuurder heel belangrijk. “Spullen zoals de notulen van de oprichting van NAC in 1912 en de kampioensvaandel van 1921 kunnen niet goed tegen hoge temperaturen. Daarnaast is het ook voor de bezoekers niet fijn als het te heet is in het museum”, zegt De Leeuw.



