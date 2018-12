Hoe is het nu met... Jelle die prinses Meghan Markle zoende?

DEURNE - Helemaal tegen alle protocollen in zoende Jelle van der Steen de echtgenote van prins Harry en werd daarmee wereldnieuws. De rolstoelbasketballer uit Deurne won in oktober met het Nederlandse team zilver bij de Invictus Games in Sydney. Bij de medaille-uitreiking door Meghan Markle zoende hij haar op haar wang. Die beelden gingen de hele wereld over. "Maar het was maar een kusje hoor", zegt hij nu verontschuldigend.

De Deurnese veteraan reageert nuchter op de vraag of de beroemde zoen een hoogtepunt was in 2018. "Zeker niet. Als ik geweten had dat het wereldwijd zo groot zou worden opgepikt, had ik me wel bedacht, dan had ik het niet eens gedaan."



En nee, de foto van het moment waarop hij de Britse prinses kuste staat bij Jelle thuis niet op een prominente plaats. "Dat geldt wel voor de medailles, die liggen netjes opgeborgen in de kast." Jelle won niet alleen een zilveren medaille met het basketbalteam, maar hij veroverde ook goud bij de tennis dubbel.

Bekendheid voor Invictus Games

"Maar als het meer mensen bekend heeft gemaakt met de Invictus Games is die zoen nog ergens goed voor geweest." De Invictus Games is een sportevenement voor militairen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger.









Initiatiefnemer voor het evenement is Prins Harry, zelf een veteraan. "Het is met geen woord te beschrijven wat het met je doet om mee te mogen doen aan de Invictus Games", zegt Van der Steen. "De herkenning en erkenning die je krijgt, is enorm. Je bent met lotgenoten onder elkaar die allemaal van zo'n evenement iets moois willen maken."

Lager pitje

Intussen is de sport voor Jelle op een lager pitje terecht gekomen. Hij is druk met een eigen bedrijf dat zich richt op blockchain. "Ik speel nog in de Duitse competitie, maar ik betwijfel of mijn conditie voldoende is voor het Nederlandse team. Dan moet je topfit zijn en veel trainen en dat zit er nu even niet in."



