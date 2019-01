Bijzondere gast bij trainingskamp PSV in Qatar, Wesley Sneijder bezoekt training

DOHA - Bijzonder bezoek voor PSV tijdens het trainingskamp in Qatar. Wesley Sneijder bracht onverwacht een bezoekje aan de spelers.

De middenvelder die nu bij Al-Gharafa in Qatar zijn geld verdient, bekeek de training en maakte onder meer een praatje met oud-bondscoach Bert van Marwijk. De twee kennen elkaar van Oranje, waar Sneijder ook met Van Bommel speelde.

PSV begon zaterdag aan het trainingskamp. Vrijdagavond landde de selectie in Qatar, zaterdag om 12.00 uur kwamen de spelers het met palmbomen omringde veld op.

Ook andere Brabantse clubs kozen voor een trainingskamp in de zon. De selectie van NAC is afgereisd naar het Spaanse Atamaría. Willem II koos Marbella (Spanje).

Ook eerste divisie-club FC Den Bosch is voor het eerst in jaren weer op trainingskamp in het buitenland. Er werd gekozen voor het Spaanse Sevilla. Helmond Sport verblijft in het Turkse Lara voor een trainingskamp.