Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











En dat is honderd! Van der Poel wint ook in Gullegem en mag bijzondere taart aansnijden En dat is honderd. Van der Poel komt in Gullegem over de streep. Foto: VI Images.

GULLEGEM - Het begon allemaal in 2014 in Heerlen. Als 19-jarig broekie pakte Mathieu van der Poel zijn eerste zege in een professionele veldrit. Wie had toen kunnen denken dat hij zaterdag in Gullegem zijn honderdste overwinning als veldrijder zou boeken?

Geschreven door Malini Witlox

De 23-jarige Nederlander was zoals bijna gebruikelijk oppermachtig in de cross in West-Vlaanderen en kwam met confetti over de streep. En dat betekende dat hij na afloop een enorme chocoladetaart met zijn foto erop en de letters '100' aan mocht snijden. In de eerste acht rondes ging het nog redelijk gelijk op, daarna reed de Brabander weg bij zijn Belgische medevluchter Gianni Vermeersch en kwam solo over de finish. Zondag staat Van der Poel in Brussel weer aan de start van de wedstrijd om de DVV Trofee. Hij komt daar Lars Boom tegen, die na bijna twee jaar zijn rentree in het veld maakt. LEES OOK: Lars Boom na twee jaar weer te zien in het veld: 'Hopelijk word ik niet gedubbeld door Mathieu'