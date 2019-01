Deel dit artikel:













Vier pizzakoeriers in Oss (bijna) beroofd, politie vraagt alert te zijn De politie doet onderzoek naar de beroving (Foto: Gabor Heeres).

OSS - In Oss is vrijdagavond vier keer geprobeerd om een pizzakoerier te beroven. In één geval bleef het bij een poging, zo melden de gezamenlijke wijkagenten in de stad. Ze roepen het publiek op alert te zijn. Eerder was gemeld dat het om twee berovingen ging.

Bij die overvallen ging het, zo vermoedt de politie, om dezelfde dader. Hij overviel maaltijdbezorgers terwijl hij hen met een mes bedreigde. Dit gebeurde op De Oude Vest en, even later, op de Begijnenstraat. De verdachte is ongeveer 25 jaar oud en hij droeg zwarte kleren.





Niet gewond

Eén van de slachtoffers was op pad voor New York Pizza. Hem werd zestig euro afhandig gemaakt. De twee pizzakoeriers raakten niet gewond.



De politie vraagt zowel medewerkers van pizzeria’s als klanten een oogje in het zeil te houden. Ze adviseert personeel weinig geld mee te geven en verdachte situaties direct te melden.

