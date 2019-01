Deel dit artikel:













Robèrt en Nikkie versus Frans en Mariska: miljoenenpubliek en enthousiasme op sociale media Frans en Mariska Bauer in China (Foto: AVROTROS) Nikkie de Jager en Robèrt van Beckhoven kandidaten in Wie is de Mol?

EINDHOVEN - Bijna 1,4 miljoen mensen hebben zaterdagavond gekeken naar de belevenissen van Frans Bauer in China. Daarmee eindigde het tv-programma op de vierde plek van de avond qua kijkcijfers. Frans Bauer en zijn vrouw Mariska zijn 'ongelooflijk trots'. Het absoluut best bekeken programma van de zaterdagavond was de openingsuitzending van Wie is de Mol?

Geschreven door Sandra Kagie