Politie roept mensen in Oss op alert te zijn nadat vier maaltijdkoeriers zijn overvallen

Ga niet met teveel contact geld op pad, stop niet zomaar als iemand daar om vraagt en wees alert op verdachte situaties. Het zijn een paar voorbeelden van wat de Osse maaltijdkoeriers dit weekend nog eens extra te horen krijgen van hun baas. Zo ook bij Tokyo Express Oss. "Ik ben wel geschrokken en dacht vrijdag ook meteen, hopelijk is het niemand van ons", aldus de eigenaar van het sushirestaurant, Weibang Ou. "Het is puur toeval dat wij deze week alleen bezorgers hebben die met een scooter rondrijden en geen fietskoeriers hebben ingepland. Maar achteraf ben ik daar wel blij mee."

Grapjes

Ou had niet het gevoel dat zijn bezorgers erg geschrokken zijn van het nieuws van de overvallen. "Ze maakten ook een beetje grapjes met elkaar maar ik denk dat ze niet goed beseffen wat zo'n overval met je kan doen." Daarom heeft de eigenaar zijn personeel nog eens extra op het hart gedrukt dat ze voorzichtig moeten zijn. "Onze koeriers hebben in principe geen contant geld op zak maar als dat tóch hebben moeten ze het eerst hier naar de kassa komen brengen."

En niet alleen de eigenaren van de restaurants vragen om extra alertheid. Ook de politie in Oss doet die oproep. Via Twitter geven ze de tip besteladressen te checken en verdachte situaties te melden.





Vooraf digitaal betalen

Volgens Jan van Loon, voorzitter van centrummangement Oss, is digitalisering de enige oplossing om dit soort overvallen in de toekomst te voorkomen. "De oplossing is dat je koeriers niet meer met geld de straat op laat gaan. Alleen bezorgen als er vooraf via de digitale weg wordt betaald." Hij is geschrokken van de overvallen. "Het is vreselijk dat zoiets moet plaatsvinden. Jeugd die wat wil bijverdienen en dan op deze manier geconfronteerd wordt met een beroving. Dat moet aangepakt worden want zoiets is gewoon verschrikkelijk."

