Studentikoze overwinning van Mathieu van der Poel is zege nummer 101

Mathieu van der Poel in een bekende pose, juichen met de armen in de lucht (foto: VI Images).

BRUSSEL - De wedstrijd werd dan wel gehouden tussen de universiteitsgebouwen in Brussel, maar je hoeft al lange tijd geen 'rocket scientist', bookmaker of medium meer te zijn om de uitkomst van een veldrit te voorspellen. Zet in op Mathieu van der Poel en tel uit je winst. Ook zondag.

En ook de manier waarop hij de zege pakte, kent inmiddels weinig geheimen. Plankgas geven en niet meer achterom kijken. Toon Aerts eindigde zoals zo vaak als tweede en het was ditmaal Michael Vanthourenhout die ook het podium op mocht stappen.

Toch was het volgens de winnaar nog niet eens zo makkelijk als het leek. “Het was een vrij technische wedstrijd. Het duurde wel even voordat ik de perfecte lijn had gevonden'', vertelde hij bij tv-zender Sporza.

“Ik voelde de cross van gisteren (zijn 100e zege- red.) ook wel. De tweede in zo'n weekend is vaak lastiger, zeker naar het einde toe.''

Volgende week is Van der Poel uiteraard huizenhoog favoriet bij het NK in Huijbergen. “Normaal moet dat lukken. Maar een kampioenschap is altijd apart.”

Corné van Kessel uit Veldhoven eindigde overigens als zevende. Lars Boom, die zijn rentree maakte in het veld na een kleine twee jaar afwezigheid, haalde de finish niet. Hij werd in de voorlaatste ronde uit koers gehaald omdat zijn achterstand te groot was geworden.