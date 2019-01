Driekoningen Optocht in Den Bosch brengt verhaal over Drie Wijzen uit het Oosten tot leven

Tijdens Driekoningen wordt gevierd en herdacht dat de drie Wijzen Balthasar, Caspar en Melchior op 25 december afreisden naar Bethlehem met ieder een cadeautje voor het kindje Jezus. In de geest van dit verhaal hebben de Bossche kinderen sinds de opening van de kerststal in december, 'geschenken' achtergelaten bij de stal in de vorm van speelgoed voor leeftijdsgenootjes die het minder breed hebben.

Nieuwe hoed, hoed, hoed

De Sint Jan was dan ook het eindstation van de optocht die begon bij Hotel Central op de Markt, zich vervolgens verplaatste naar het Stadhuis en via de Hinthamerpromenade richting Sint Jan trok. De kinderen met een lampion in hun hand, de liedjes zingend die hun ouders ook al in hún kindertijd zongen (Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed, hoed, hoed...).

Mooiste zit in uitstraling en lach van de mensen

Traditiegetrouw moeten alle kerstbomen direct na Driekoningen worden opgeruimd omdat dit anders, volgens de legende, 'ongeluk' zou brengen. Dus ook de grote kerstboom op de Parade, waar nogal wat om te doen is geweest, heeft zijn beste tijd gehad. Maar volgens burgemeester van Den Bosch Jack Mikkers doet dit niets af aan de gezelligheid. "Den Bosch, de meest gezellige stad van Nederland, blijft dit ook zonder kerstboom. Want het mooiste zit uiteindelijk in de harten, de uitstraling en de glimlach van de mensen die hier rondlopen."

Hoeveel mensen er precies mee hebben gedaan aan de optocht is niet helemaal duidelijk. Er zijn zo'n vijfhonderd lampionnen uitgedeeld aan de kinderen.