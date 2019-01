'Van mij mag het beginnen': Brabantse coureurs trappelen bij podiumceremonie Dakar Rally

LIMA - In de Peruaanse hoofdstad Lima gaat zondagavond de Dakar Rally weer van start. Traditiegetrouw wordt er afgetrapt met de podiumstart, al wordt er nog niet geracet. En of de rally leeft? Kijk zelf maar.

“De Dakar Rally is razend populair hier in Lima. Duizenden mensen op de been voor de podiumpresentatie”, twittert Ronald Sträter, die samen met Twan Spierts namens Omroep Brabant meerijdt in het kielzog van de Brabantse equipe. “Er staat een rij mensen van honderden meters voor de ingang”, aldus Spierts.

Zin in

De Dakar van 2019 is twee dagen korter dan gebruikelijk, maar de tien etappes door de mulle duinen zijn loodzwaar. Er verschijnen 16 provinciegenoten aan de start in Peru en hopelijk is dat nog steeds zo bij de finish. Ook in Peru.

“Ik heb er ontzettend veel zin in. Het duurt wel heel lang hier die laatste dagen. Van mij mag het beginnen”, aldus debutant en motorcoureur Mark Tielemans uit Boekel.

De tekst gaat verder onder de tweet.





"Waanzinnig. Al die mensen volgens mij voor mij", glunderde Paul Spierings na zijn podiumstart. "Ik zet dat ding in de toeren en ze beginnen te gillen, niet normaal. Echt niet normaal", aldus de debutant uit Sint-Michielsgestel op de motor.