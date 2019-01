Wie zijn de kanshebbers in de Dakar Rally? Twan en Ronald blikken vooruit

Drukke podiumceremonie

Deze aflevering is opgenomen tijdens de podiumstart. Daar was het, zoals je kunt zien, nogal druk. Het was af en toe dringen, maar we hebben uiteindelijk met vrijwel alle Dakar-deelnemers een babbeltje gemaakt.

Wat opvalt is dat bijna iedereen een zware rally verwacht. Ook al is de rally twee dagen korter, met tien etappes vol duinen wordt het heftig genoeg.

