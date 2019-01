Brabant beleeft onrustige nacht op gebied van autobranden, vier wagens verwoest door brand

In Vught woedde de autobrand op de Julianastraat. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Schuur en schutting

In Dongen brandde aan de Donk een net opgeknapte auto uit. Dit gebeurde rond twee uur 's nachts. Het vuur sloeg over naar een schuur en een schutting. Ook die raakten zwaar beschadigd.

Rond halfdrie was het raak op de Ridderstraat in Helmond. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal. De auto die naast de brandende auto geparkeerd stond kon ternauwernood worden verplaatst. Dit was al de tweede autobrand in drie dagen tijd in de wijk 't Haagje.

Om vijf uur werd de brandweer gewaarschuwd voor een autobrand in Oss, in de Nachtegaallaan. Hierbij gingen twee auto's verloren.

Het vuur in Dongen sloeg over naar een schutting en een schuur. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

Flinke toename

Het aantal autobranden in Brabant nam vorig jaar met bijna een kwart toe ten opzichte van het jaar 2017. Toen gingen er nog 745 auto’s in vlammen op, in 2018 waren het er 922. Dat blijkt uit onderzoek naar cijfers van Alarmeringen.nl.