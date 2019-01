Eindhovense basisschool start met speciale expat-kleuterklas

EINDHOVEN - Nederlandse scholen verwachten de komende jaren een forse groei van het aantal kinderen van expats. Daarom worden er maatregelen genomen door basisscholen. Zo start Basisschool Reigerlaan in Eindhoven maandag met een speciale kleutergroep voor expatkinderen.

Hoe hard de verhoudingen veranderen, blijkt uit de samenstelling van de klassen. Geert Simons, directeur van Basisschool Reigerlaan: “In groep acht hebben we geen enkel expatkind. Bij de kleuters is het één op de drie kinderen en bij de peuters is al de helft kind van expats.”

Kinderen blijven langer

Ook de behoefte van expatkinderen verandert. “Ze hebben hun eigen behoeften, ze blijven langer, gemiddeld zes á zeven jaar”, vertelt Simons. “De nieuwe kleuterklas zoekt een balans tussen internationaal onderwijs en met veel kans tot integratie in Nederland. Zo is er extra aanbod van Nederlandse taal en cultuur.”

De toename van het aantal kinderen van kenniswerkers betekent ook dat het personeel van de school verandert. "Voor het nieuwe concept hebben we Nederlandse en Engelstalige leerkrachten in dienst. Maar ook op onze gewone school gebeuren bijvoorbeeld steeds meer oudergesprekken in het Engels. We moeten onze leraren veel bijscholen om ook onze eigen taalvaardigheden te ontwikkelen.”