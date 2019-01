Houdoe kerstbomen! Bossche afvaldienst haalt afgedankte bomen op

De afvalophalers zijn vroeg uit de veren. Om 7.30 gaan ze in Engelen van start. Een truck begint met een rit door de wijken. In sommige straten zijn de bomen verzameld op een plek, in andere straten ligt er een bij elke voordeur. "Je ziet allerlei groottes, soms wel van een meter of zes", vertelt Peter, die de afvalwagen bestuurt. Hij doet dit werk al veertig jaar. "Inmiddels kan ik elke wijk wel dromen."









Sommige mensen zijn aardig voor de ophalers. "Soms zijn bomen al in stukken gezaagd voor ons, dan kunnen we ze makkelijker in de wagen kwijt", zegt Peter. Anders moet de wagen wat vaker 'grijpen', met de klep die de bomen in het afgesloten gedeelte van de truck duwt. Als de vrachtwagen vol is wordt de inhoud versnipperd.

Plastic bomen

In de loop van zijn carrière zag Peter wel een en ander veranderen. "Vroeger waren er meer kerstbomen langs de weg. Tegenwoordig hebben mensen vaker plastic varianten", denkt de chauffeur. De bomen die we zien zijn allemaal keurig van hout, maar soms komen de mannen een afgedankte kunststof boom tegen. Dat is niet de bedoeling, maar ze laten het boompje ook niet aan zijn lot over: "Dan bellen we een collega die deze boom apart komt ophalen."

Deze hele week is de kerstbomenploeg nog bezig om de Brabantse hoofdstad op te schonen. De gemeente heeft hiervoor een duidelijke planning.