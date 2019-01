Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw en zoontje van 4 vluchten naar dak van de buren na ruzie met haar ex Archieffoto: Pexels

TILBURG - Een ruzie tussen een 22-jarige vrouw en haar ex-vriend is zondagnacht in een huis in de Tilburgse wijk Korvel flink uit de hand gelopen. De 28-jarige man zou de vrouw en haar 4-jarige zoontje hebben geslagen en bedreigd. De vrouw vluchtte uit angst naar het dak van de buren. Agenten hielden de man rond twee uur aan.

Geschreven door Corné Verschuren

De vrouw heeft zes maanden geleden de relatie beëindigd. De man kan dit niet verkroppen en zou de vrouw en haar zoontje met de dood hebben bedreigd. Escaleren

Zondagavond kwam haar ex-vriend opnieuw langs en liep de ruzie hoog op. Daarbij werden onder meer een salontafel en televisie vernield. De vrouw en haar zoontje wilden vluchten, maar de voordeur en het balkon waren afgesloten. De vrouw zag geen andere uitweg dan via het raam naar het dak van de buren klimmen. Door te schreeuwen waarschuwde ze de buren. Aanvankelijk werd gemeld dat de ex-vriend met een vuurwapen voor de deur stond, maar het bleek om een telefoon te gaan. De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie.