Muggen in de winter? Vooral veel meldingen vanuit West-Brabant

BREDA - Het is midden in de winter en toch zorgen muggen voor veel overlast. Volgens muggendeskundige Arnold van Vliet heeft met name de regio West-Brabant veel last van de muggen die geen winterrust houden. "Het wordt steeds warmer, dus de omstandigheden worden steeds beter."

Het gaat waarschijnlijk om de molestusmug. Deze houdt geen winterrust, iets wat de gewone huissteekmug wel doet.

'Overlast melden'

"We vermoeden dat het aantal molestusmuggen toeneemt door de stijgende temperaturen", aldus Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Wetenschappers willen graag weten waar en wanneer de steekmuggen actief zijn en roepen daarom op om overlast te melden via Muggenradar.nl.

Waarom er via Muggenradar.nl de laatste tijd zoveel meldingen van overlast in West-Brabant binnenkomen, weet Van Vliet niet precies. "Het gaat daar om verschillende meldingen, van een beetje tot heel veel overlast."

Enorme virusuitbraak

De muggen kunnen het westnijlvirus overdragen. Een gevaarlijk virus dat nooit eerder zo noordelijke gezien is als nu. Twee uilen in een dierenpark in Berlijn stierven vorig jaar aan de gevolgen van het virus.

"Vorig jaar was er een enorme uitbraak van de westnijlkoorts", vertelt de muggendeskundige. "In Zuid-Europa zijn ruim 1500 mensen besmet geraakt, 181 van hen zijn overleden. We houden er sterk rekening mee dat het virus deze kant op komt. Het wordt steeds warmer, dus de omstandigheden worden steeds beter."

Het is nog niet zo dat je in Nederland dat ziek kan worden van een mug. Een geruststelling volgens Van Vliet. "Maar, kijkend naar de klimaatverandering, is het zeer waarschijnlijk dat we in ons land te maken krijgen met door muggen overdraagbare ziektes. Dat kan misschien nog tien tot twintig jaar duren. Maar het zou ook al volgend jaar kunnen."

De muggen dragen het westnijlvirus via vogelbloed over. Het virus zorgt voor griepachtige klachten met hoge koorst. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen eraan overlijden.

Kruipruimtes

Heeft u zelf midden in de winter last van muggen, check dan vooral de kruipruimtes. "Mogelijk staat er water in en gebruiken de muggen die als ondergrondse broedplaatsen."