Achtervolging eindigt tegen huis in de Bergstraat in Goirle, man uit Tilburg aangehouden Foto: Toby de Kort

TILBURG - Een 46-jarige automobilist uit Tilburger is maandagmiddag rond drie uur na een achtervolging aangehouden. Dat gebeurde nadat hij in de Bergstraat in Goirle tegen een huis was gereden.

Geschreven door Corné Verschuren

De Tilburger negeerde een stopteken van de politie en ging ervandoor. De politie zette daarop een achtervolging in. Onderweg raakte de vluchtende bestuurder twee geparkeerde auto’s en maakte hij meerdere verkeersovertredingen. In de Bergstraat botste de Tilburger tegen een huis, de achtervolgende politieauto raakte een boompje voor het huis. Na zijn aanhouding bleek dat de Tilburger zonder rijbewijs en onverzekerd in de auto reed. Ook was de termijn voor de apk verlopen. Waarom de politie de man wilde laten stoppen, is niet duidelijk.