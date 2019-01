Twee 'pakketbezorgers' mishandelden man met knuppel; politie is nog steeds op zoek naar de daders

De beelden die zijn opgenomen van de twee mannen zijn erg scherp. Het is duidelijk te zien dat ze compleet in DHL-kleding aan kwamen lopen naar het huis aan de Kruisherenstraat in Uden.









De daders belden aan en de man deed open. In eerste instantie dacht de bewoner dat hij te maken had met twee doodgewone pakketbezorgers. Toen een van de de daders iets probeerde te vragen in gebrekkig Engels, kreeg hij echter het gevoel dat er iets niet klopte.

Snel haalde de andere dader een honkbalknuppel uit een lange doos die hij bij zich had. De bewoner kreeg (buiten beeld) flinke klappen met de knuppel. Een van de kinderen van de bewoner was getuige van de mishandeling.





De verwondingen na de mishandeling zijn goed te zien op het been van de bewoner uit Uden





Meteen na de mishandeling renden de twee daders ervandoor via de Kruisherenstraat richting de Burgemeester Buskensstraat.

De bewoner weet niet wie het op hem gemunt had en waarom. De politie is ook nog op zoek naar antwoorden. Wie zijn deze mannen in DHL-kleding en waarom belden ze juist bij dit huis aan? En hoe en waarmee zijn ze gevlucht?

Iets gezien of een tip? Bel dan naar 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000.

