Kinderen begraven speelgoed onder rotonde: 'Ik hoop dat ze het vinden als ik dood ben'

"Het is superleuk dat ze straks kunnen zien hoe we er uitzagen", vertelt Joep Leijten (9) die een paar klassenfoto's begroef, met wat LEGO erbij. "Ze vinden het straks misschien wel bizar dat we daarmee speelden. Of ze weten niet wat het is."

Honderd jaar

De 10-jarige Colin Wulfhorst liet een handspeeltje achter: een 'fidget spinner'. "Ik hoop dat ze het over honderd jaar vinden. Dan wordt het misschien wel weer een rage."

De kinderen gooiden hun kostbare bezettingen niet voor niets onder de grond. Het had alles te maken met een archeologieproject op school. Als laatste les mochten ze maandag zelf letterlijk geschiedenis schrijven, door iets achter te laten voor archeologen in de toekomst. "Dat leek ons een heel leuke manier om kinderen bij de geschiedenis van het dorp te betrekken", vertelt projectleider Willem van de Elzen.

Vorstenzwaard

Tijdens de lessen leerden ze ook van alles over de trots van Oss: het oude vorstenzwaard. Dat is een bijna drieduizend jaar oud zwaard dat in 1933 werd gevonden in het dorp. Op de nieuwe rotonde in het centrum staat sinds kort een metershoge replica van dat zwaard. Daaronder ligt nu dus de geschiedenis van de toekomst: het speelgoed van de kinderen.



Het eeuwenoude zwaard ligt normaal in het oudheidkundig museum in Leiden. Vanwege de nieuwe rotonde is het tijdelijk thuis in Oss. Het is tot 20 januari te zien in museum Jan Cunen.





De nieuwe rotonde is Oss. (foto: Jan Peels)