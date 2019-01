Deel dit artikel:













A50 richting Oss uur lang afgesloten na botsing met vier auto's Verschillenden auto's zijn op de A50 tegen elkaar gebotst. (Foto: 112nieuwsonline) Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. (Foto: 112NieuwsOnline)

OSS - De snelweg A50 (Eindhoven richting Oss) is maandagavond een uur afgesloten voor het verkeer geweest. Vanaf afslag Son was de weg dicht. Even voor half zeven in de avond botsten bij Veghel-Noord vier voertuigen op elkaar.

Geschreven door Femke de Jong

Het verkeer werd aangeraden om te rijden over de A2 (Eindhoven-Den Bosch) en A59 (Den Bosch-Oss). Via de vluchtstrook was het wel mogelijk om voorbij het ongeluk te rijden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook is onbekend of er gewonden zijn. Hoewel het verkeer over de vluchtstrook kon groeide de file. Volgens de ANWB was de vertraging een half uur.