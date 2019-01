Deel dit artikel:













Motorrijder (35) omgekomen bij ongeluk Waalwijk Beeld: Erik Haverhals/Reality Photo

WAALWIJK - Op de Cartografenweg in Waalwijk is in de nacht van maandag op dinsdag een motorrijder om het leven gekomen. Het gaat om een 35-jarige inwoner van Waalwijk. Het ongeluk gebeurde rond halftwee.

Geschreven door Karin Kamp

Vermoedelijk is het slachtoffer in een flauwe bocht van de weg geraakt. Volgens de politie waren er geen anderen bij het ongeluk betrokken. Twee ambulances kwamen naar de Cartografenweg, maar hulp mocht niet meer baten.



De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek.