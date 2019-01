Drukte op de Brabantse wegen, kilometerslange files op A2 en A58 na ongelukken

DEN BOSCH - Veel ongelukken en files op de Brabantse wegen tijdens de ochtendspits, dinsdag. Zowel op de A2 als de A58 stond het stil over een lengte van ruim tien kilometer door ongelukken. Volgens Rijkswaterstaat was de grootste drukte in het zuiden van het land.

Op de A2 botsten twee auto's op elkaar ter hoogte van Boxtel. Tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel stond rond kwart voor acht een file van twaalf kilometer. De vertraging was een half uur. De linkerrijstrook van de snelweg was afgesloten. Het verkeer richting Eindhoven werd omgeleid via Tilburg (A65 en A58).





Op de A58 zorgde een ongeluk eveneens voor problemen. Tussen Tilburg Centrum-West en Tilburg Centrum-Oost waren enige tijd twee rijstroken afgesloten. Rond halfnegen stond er een file van elf kilometer.

Ook op de rest van de Brabantse wegen was sprake van veel vertraging.









A2

Op de A2 tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hogt van Eindhoven richting Maastricht-Noord gebeurde een ongeluk. Op randweg N2 tussen de aansluiting met de A2, afrit Batadorp en Eindhoven-Airport, was de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.

A58

Op de A58 van Breda richting Bergen op Zoom was het ook raak. Daar gebeurde een ongeluk tussen Breda-West en Etten-Leur. Ook van Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Best, stond langzaam rijdend verkeer.



A50

Tussen Son en Breugel en Industrieterrein Ekkersrijt stond het stil nadat meerdere voertuigen op waren elkaar gebotst ter hoogte van Industrieterrein Ekkersrijt. De linkerrijstrook was afgesloten. Verder veel vertraging tussen knooppunt Paalgraven en Veghel en tussen Veghel en Eindhoven/Knooppunt Ekkersrijt.







A67

Op de A67 van Venlo richting Eindhoven stond tussen Someren en Geldrop file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook was afgesloten.



Stevige wind

Dinsdag is het onstuimig weer door een stevige noordwestenwind, vooral aan de kust. In Brabant waait het minder hard, maar toch kan de wind uithalen tot 75 kilometer per uur. Dinsdagavond neemt de wind langzaam in kracht af.