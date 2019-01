Geen harddrugs gevonden na zoekactie in havengebied Oss

OSS - In het havengebied van Oss hielden de politie en douane dinsdag een grote controleactie die zich richtte op het transport van harddrugs en 'aanverwante zaken', zoals grondstoffen en afvalstoffen. Een tiental zeecontainers en veertig bestelbussen in en rondom het havengebied werden gecontroleerd. Uiteindelijk werden er tijdens de actie geen harddrugs of aanverwante goederen gevonden.

Wel werden er achttien bekeuringen uitgeschreven aan bestuurders, omdat ze ze geen rijbewijs of kentekenbewijs bij zich hadden. Daarnaast is er één man aangehouden omdat hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich had. Tot slot werd nog een personenauto in beslag genomen.

Tientallen medewerkers van de politie en douane waren bezig met de actie. De douane nam de controle van zeecontainers op zich. De politie controleerde de busjes.

Speciaal röntgenapparaat

De voertuigen werden van de weg gehaald en naar een bedrijfsterrein geleid waar de controles plaatsvonden. Met een speciaal röntgenapparaat, waar de vrachtwagen onderdoor reed, kon naar de inhoud van de zeecontainers worden gekeken.



De zoekactie was niet vanwege een specifieke tip opgezet. "Havens zijn altijd de moeite waard om te controleren. En vandaag doen we dat in Oss", liet een politiewoordvoerder weten. Er werd ook gekeken naar andere verboden goederen en bijvoorbeeld verkeersovertredingen en de veiligheid van transport.

De haven van Oss is een zogenoemde overslaghaven, waar onder meer zeecontainers worden verplaatst voor verder transport over de weg.

(Binnenlandse) havens zijn een van de speerpunten van de Taskforce Brabant-Zeeland die zich richt op de bestrijding van onder meer drugssmokkel. Dat er bij sommige van de ruim 100 Brabantse havens wat mis is, dat bleek in 2017 toen de provincie de haven van Raamsdonk overnam.

